К 1947г. относятся 1) проведение денежной реформы 2) отмена карточной системы 3) приня??ие новой конституции ссср 4) упразднение Гос комитета обороны
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К 1947г. относятся 1) проведение денежной реформы 2) отмена карточной системы 3) приня??ие новой конституции ссср 4) упразднение Гос комитета обороны
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