Заполнить пропуски. 142000...... = 142 км, 7800 кг = 7 т 8....... , 6 см 7 ........ = 67 мм, 180 сек. = 3 .....
Математика
Заполнить пропуски. 142000...... = 142 км, 7800 кг = 7 т 8....... , 6 см 7 ........ = 67 мм, 180 сек. = 3 .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 км 1000 м поэтому 142000 м=142 км, 7800 кг=7 т 800 кг, 6 см 7 мм=67 мм, 60 сек-1 мин значит 180сек=3 мин
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