Скорость распространения света в первой прозрачной среде составляет 225000 км/с, а в?? второй-200000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определить угол пре...

Физика
Скорость распространения света в первой прозрачной среде составляет 225000 км/с, а в?? второй-200000 км/с. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определить угол преломления луча.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sinA/sinB=v2/v1sinB=sinA*v1/v2=0.5*225000/200000=0.5625угол В приблизительно равен=35градусов 

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