Помогите пожалуйста , С помощью каких реактивов можно распознать соли,указанные в 1 варианте. Написать молекулярные и ионные уравнения реакций . Спасибо:3

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Na2CO3 - Добавить более сильную кислоту . Пример H2SO4 . H2SO4 + Na2CO3 =Na2SO4 + H2O + CO2 ( газ стрелочка вверх)-молекулярная 2H(+) + CO3(2-) -> H2O + CO2(вверх стрелка) Признак : Выделение газа . HCl - добавить индикатор . Должен окраситься в красный цвет . КРОМЕ ФЕНОЛФТАЛЕИНА он для щелочей . NaOH - индикатор фенофталеин , покраситься в синий цвет раствор CO - индикатор PdCl2 смачить бумажку в этом растворе , если будут присуствовать CO то бумажка по чернеет( не точно , я по памяти сказал) KNO3 - добавить H2SO4 ( концетрированную ) тогда будет так происходить реакция : 2KNO3 + H2SO4(к) -> K2SO4 + 2HNO3 ( летучая стрелочка вверх) 2H+ + 2NO3- -> 2HNO3(стрелка вверх)