1) напишите уравнения реаций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения: P-gt;P2O5-gt;H3PO4-gt;Na3PO4-gt;Ca3(PO4)2 2) с помощью каких реакций можно осуществить следующие превращения: P-gt;Ca3P2-gt;PH3-gt;P2O5-gt...

Химия

1) напишите уравнения реаций,с помощью которых можно осуществить следующие превращения: P-gt;P2O5-gt;H3PO4-gt;Na3PO4-gt;Ca3(PO4)2 2) с помощью каких реакций можно осуществить следующие превращения: P-gt;Ca3P2-gt;PH3-gt;P2O5-gt;K3PO4-gt;Ca3(PO4)2-gt;Ca(H2PO4)2

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