Ты должен сесть на автобус и доехать до 2 остановки ,потом идти до кинотеатра .Напр??тив банка ты будешь в центре!Перевод пж!

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Ты должен сесть на автобус и доехать до 2 остановки ,потом идти до кинотеатра .Напр??тив банка ты будешь в центре!Перевод пж!

Автор: Гость