Ты должен сесть на автобус и доехать до 2 остановки ,потом идти до кинотеатра .Напр??тив банка ты будешь в центре!Перевод пж!
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Ты должен сесть на автобус и доехать до 2 остановки ,потом идти до кинотеатра .Напр??тив банка ты будешь в центре!Перевод пж!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
You should take a bus and go up to the second stop.Then go to the cinema.Opposite the bank you will be in the centre.
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