Как переводиться текст? Помогите пожалуйста!
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Как переводиться текст? Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После мерцания лампы свет гаснет.Теперь никто не может написать письмо. В данный момент утка летит на свет. Её имя Миранда. Она смотрим на лампу и думает: как люди могут отправлять письмо без лампы. Она взбирается на почтовый ящик и начинает крякать. Она крякала и крякала. И люди которые пришли на почту позже сказали: здесь темно, где почтовый ящик? Но они услышали кряканье Миранды. И они задумались: что это она так крякает? Пойдем туда где кряканье. Они увидели Миранду и почтовый ящик.
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