на столе находится кусок кирпича объемом 200см². Вычислите силу тяжести, действующ??ю на кирпич. Изобразите эту силу на чертеже.

Физика
на столе находится кусок кирпича объемом 200см². Вычислите силу тяжести, действующ??ю на кирпич. Изобразите эту силу на чертеже.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ясно о каком кирпиче идет речь. Но если предположить, что это обычный глиняный кирпич, то его плотность будет равна около 1800 кг/м^3 m=V×p m= 1800 кг/м^3 × 0.0002 м^3 = 0.36 кг Fтяж. = gm Fтяж. = 0.36 кг × 9.8 Н/кг = 3.528 Н Ответ: Fтяж. = 3.528 Н ___________ | | _________|____ | ____|_________ | \|/
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