Помогите, пожалуйста решить. Очень надо, все баллы отдаю...

Геометрия
Помогите, пожалуйста решить. Очень надо, все баллы отдаю...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В треугольнике АМВ отрезок КЕ является средней линией, значит МВ=2КЕ=2*12,5=25. 2) DB=25-9=16 3) По теореме о высоте к гипотенузе прямоуг.треугольника имеем, что в треугольнике CMB: 4) по теореме Пифагора в прямоуг.треугольнике CDM получаем: 5) по теореме Пифагора в прямоуг.треугольнике CBM получаем: 6) sin(MBC)=CM/BM=15/25=3/5.
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