Помогите, пожалуйста решить. Очень надо, все баллы отдаю...

Гость: Гость:

1) В треугольнике АМВ отрезок КЕ является средней линией, значит МВ=2КЕ=2*12,5=25. 2) DB=25-9=16 3) По теореме о высоте к гипотенузе прямоуг.треугольника имеем, что в треугольнике CMB: 4) по теореме Пифагора в прямоуг.треугольнике CDM получаем: 5) по теореме Пифагора в прямоуг.треугольнике CBM получаем: 6) sin(MBC)=CM/BM=15/25=3/5.