1)шарик подвешен к стальной пружине.изобразите на рисунке силы,действующие на шар??к. 2)к концу нити подвешен грузик. сделайте рисунок и укажите силы,действующие на шарик. 3)каков вес бидона цилиндрической формы высотой 50 см...
Физика
1)шарик подвешен к стальной пружине.изобразите на рисунке силы,действующие на шар??к. 2)к концу нити подвешен грузик. сделайте рисунок и укажите силы,действующие на шарик. 3)каков вес бидона цилиндрической формы высотой 50 см и площадью основания 6 дм в квадрате, наполненного молоком,если масса пустого бидона 5,1 кг ? 4) вес ведра, наполненного медом, равен 150 Н. определите плотность меда,если масса ведра 1 кг. ведро имеет цилиндричнскую форму высотой 40 см с площадью основания 2,5 дм в квадрате. помогите,пожааалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fупр - силу упругости mg - сила тяжести T - сила натяжения нити ρм - плотность молока (обычно идет как справочный материал) mб - масса бидона h - высота So - площадь основания V - объем mм - масса молока, масса меда g - ускорение свободного падения (я использовал 9,8) mв - масса ведра N - реакция опоры (в данной задаче являлась силой тяжести, ну или просто как сила, через которую можно найти массу) __________________________________________________
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