1)шарик подвешен к стальной пружине.изобразите на рисунке силы,действующие на шар??к. 2)к концу нити подвешен грузик. сделайте рисунок и укажите силы,действующие на шарик. 3)каков вес бидона цилиндрической формы высотой 50 см...

Гость: Гость:

Fупр - силу упругости mg - сила тяжести T - сила натяжения нити ρм - плотность молока (обычно идет как справочный материал) mб - масса бидона h - высота So - площадь основания V - объем mм - масса молока, масса меда g - ускорение свободного падения (я использовал 9,8) mв - масса ведра N - реакция опоры (в данной задаче являлась силой тяжести, ну или просто как сила, через которую можно найти массу) __________________________________________________