Решите уравнения: 1)(3х-5,25):5=3/4 2)11:(0,4-2х)=2 1/2
Математика
Решите уравнения: 1)(3х-5,25):5=3/4 2)11:(0,4-2х)=2 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ( 3х - 5,25 ) : 5 = 3/4 ; 3х - 5,25 = 5 * 0,75 ; 3х = 3,75 + 5,25 ; 3х = 9 ; Х = 3 ; ответ Х = 3 ; 2) 11 : ( 0,4 - 2х ) = 2 ( 1/2 ) 0,4 - 2х = 11 : 2,5 ; 2х = 0,4 - 4,4 ; 2х = - 4 ; Х = - 2 ; ответ Х = - 2
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