Напишите, пожалуйста, решение для 3-го номера. А то я в химии вообще дубак, а уже 11кл и догонять поздно

Химия

Напишите, пожалуйста, решение для 3-го номера. А то я в химии вообще дубак, а уже 11кл и догонять поздно

Автор: Гость