Напишите, пожалуйста, решение для 3-го номера. А то я в химии вообще дубак, а уже 11кл и догонять поздно

Химия
Напишите, пожалуйста, решение для 3-го номера. А то я в химии вообще дубак, а уже 11кл и догонять поздно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1.увеличение концентрации исходных веществ или уменьшение концентрации продуктов реакции 2.увеличение давления 3.понижение температуры б) 1.увеличение концентрации исходных веществ или уменьшение концентрации продуктов реакции 2.понижение давления 3.повышение температуры в) 1.увеличение концентрации исходных веществ или уменьшение концентрации продуктов реакции 2.увеличение давления 3.понижение температуры г) 1.увеличение концентрации исходных веществ или понижение концентрации продуктов реакции 2.увеличение давления 
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