Какая разница в present simple was и were английский
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Какая разница в present simple was и were английский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Was для единственного числа were для множественного
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