24.4 просто напешите небольшое решение
Геометрия
24.4 просто напешите небольшое решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ...(условие)...=3/4-2/4=1/4=0,25. 2) ...(условие)...=3*3/9+4*1+(корень из 3)/2*(корень из 3)=1+4+3/2= =5+1,5=6,5.
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