ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ Один остров материкового происхождения Острова вулканического происхождения Острова коралловые Самый большой океан планеты

География
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ Один остров материкового происхождения Острова вулканического происхождения Острова коралловые Самый большой океан планеты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остров Пасхи ето он всё совпадает
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Напишите программу, которая строит "линию" из знаков '-' заданной длины. Используйт?? процедуру. Входные данные Входная строка содержит единств...
Ответить
Геометрия
24.4 просто напешите небольшое решение
Ответить
Английский язык
Задать 5 разных типов вопроса к предложению:The boys have already made the bird-houses. Задавать воп??осы по порядку!! Спасибо!!
Ответить
Математика
Она высадила молодые растения в теплицу 31марта.сколько недель и дней прошло после высадки семян? И еще Сорт помидоров созревает приблезительно 1...
Ответить
Английский язык
Какая разница в present simple was и were английский
Ответить