ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ Один остров материкового происхождения Острова вулканического происхождения Острова коралловые Самый большой океан планеты
География
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! ДАЮ 15 БАЛЛОВ Один остров материкового происхождения Острова вулканического происхождения Острова коралловые Самый большой океан планеты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остров Пасхи ето он всё совпадает
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