Докажите,что два прямоугольных треугольника равны,если катеты одного соответств??нно равны катетами другого
Геометрия
Докажите,что два прямоугольных треугольника равны,если катеты одного соответств??нно равны катетами другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. дан прямоугольный треугольник, значит угол между катетами 90 градусов. Углы треугольника равны, катеты равны - значит и треугольники равны
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