Помогите пожалуйста решить пример, с решением в столбик 28225:25*15+(7140*9-95-212)*7+621-1694-1307+30582+22580= СРОЧНО
Математика
Помогите пожалуйста решить пример, с решением в столбик 28225:25*15+(7140*9-95-212)*7+621-1694-1307+30582+22580= СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28225:25*15+(7140*9-95-212)*7+621-1694-1307+30582+22580=515233 1) 7140 * 9 64240 2) 64240 - 95 64145 3) 64145 - 212 63933 4) 28225/25=1129 -25 32 - 25 72 - 50 225 -225 0 5) 1128 * 15 5640 +1128 16920 6) 63933 * 7 447531 7) 16920 +447531 464451 8) 464451 + 621 465072 9) 465072 - 1694 463378 10) 463378 - 1307 462071 11)462071 + 30582 492653 12) 492653 + 22580 515233
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