Помогите пожалуйста решить пример, с решением в столбик 28225:25*15+(7140*9-95-212)*7+621-1694-1307+30582+22580= СРОЧНО

Математика

Помогите пожалуйста решить пример, с решением в столбик 28225:25*15+(7140*9-95-212)*7+621-1694-1307+30582+22580= СРОЧНО

Автор: Гость