Решите пожалуста номера 2 б), 3 б) и 4
Алгебра
Решите пожалуста номера 2 б), 3 б) и 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. б) kb-4c+4b-kc=(kb-kc)+(4b-4c)=k(b-c)+4(b-c)=(b-c)(k+4) 3. б) -6x² +60x-150=-6(x²-10x+25)= -6(x-5)² 4. x³ -2x² +25x-50=0 (x³ -2x²)+(25x-50)=0 x²(x-2)+25(x-2)=0 (x-2)(x² +25)=0 1) x-2=0 2) x² +25=0 x=2 x²= -25 нет решений Ответ: 2.
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