Нужны аргмуенты к сочинению ЕГЭ. Проблема неразделенной любви.

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Нужны аргмуенты к сочинению ЕГЭ. Проблема неразделенной любви.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р.Фраерман "Дикая собака Динго или повесть о первой любви" И.Бунин "Митина любовь"
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