Вычислить массу фосфорной кислоты,которую можно получить при обработке серной кислотой 62 г фосфорита,содержащего 85 % фосфата кальция.

Гость: Гость:

Находим массу фосфата кальция в фосфорите: m(Ca3(PO4)2) = 62 г*0,85 = 52,7 г M(Ca3(PO4)2) = 310 г/моль М(Н3РО4) = 98 г/моль 52,7 г х г Са3(PO4)2 + 3H2SO4 = 3CaSO4 + 2H3PO4 310 г 196 г х=52,7*196/310 = 33,32 г Ответ: 33,32 г