Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая,отб??рная, первая, вторая и третья. Используя данные, представленные ниже, определите, к какой категории относится яйцо массой 52,6 г. Категория Мас...

Математика

Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая,отб??рная, первая, вторая и третья. Используя данные, представленные ниже, определите, к какой категории относится яйцо массой 52,6 г. Категория Масса одного яйца, не менее, г Высшая 75,0 Отборная 65,0 Первая 55,0 Вторая 45,0 Третья 35,0

Автор: Гость