Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая,отб??рная, первая, вторая и третья. Используя данные, представленные ниже, определите, к какой категории относится яйцо массой 52,6 г. Категория Мас...
Математика
Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая,отб??рная, первая, вторая и третья. Используя данные, представленные ниже, определите, к какой категории относится яйцо массой 52,6 г. Категория Масса одного яйца, не менее, г Высшая 75,0 Отборная 65,0 Первая 55,0 Вторая 45,0 Третья 35,0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Вот ответ! к отборной категории, так как отборная категория рассчитана на массу 65,0г о 74, 9 г , а наше яйцо весит 71, 2г. Масса нашего яйца больше 65,0г и меньше 74,9г
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