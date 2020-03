ПОМОГИТЕ Present Simple упражнения 1 Вставьте вместо точек нужные глаголы . 1) MY mother .... a bad headache ( have,has ) . 2) We ... shopping on Saturday morning ( go, goes). 3) It .... interesting ( sounds ,sound) . 4)...

ПОМОГИТЕ Present Simple упражнения 1 Вставьте вместо точек нужные глаголы . 1) MY mother .... a bad headache ( have,has ) . 2) We ... shopping on Saturday morning ( go, goes). 3) It .... interesting ( sounds ,sound) . 4) this nurse ... her work carefully ( do,does). 5) mary .... English at the medical college ( teach, teaches). 6) Her teeth ... white and healthy ( is , are ) . he often ... my other classmates ( meet, meets). упражнения 2 составьте вопросы к предложениям. начиная словами в скобках. 1) He ( finish) his work tomorrow. 2) I (see ) the dentist next week. 3) They (build ) a new modern hospital . 4) Our english teacher (give) us a test on Tuesday. 5) We (phone) our friends in an hour.

