Решите пожалуйста номера 2 б), 3 б), 4
Алгебра
Решите пожалуйста номера 2 б), 3 б), 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6a+b пусть x это корень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 автомобиля вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 ч. Скорость первого автомобиля 60 км/ч, второго 70 км/ч....
Экономика
Помогите с задачей по экономике: отпускная цена 1 кг хлеба и величина НДС неизвест??ы, их надо рассчитать. Ставка НДС - 10% торговая надбавка - 20%...
Алгебра
Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категории:высшая,отборная,первая,вторая и тертья.Использую данные,определите,к какой ка...