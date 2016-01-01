2 автомобиля вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 ч. скорость первого автомобиля 60км /ч, второго 70 км/ч. чему равно расстояние между городами?
Математика
2 автомобиля вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 ч. скорость первого автомобиля 60км /ч, второго 70 км/ч. чему равно расстояние между городами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*4=240 70*4=280 240+280=320 ОТВЕТ:между ними было 320 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика