2 автомобиля вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 ч. скорость первого автомобиля 60км /ч, второго 70 км/ч. чему равно расстояние между городами?

Математика
2 автомобиля вышли из двух городов одновременно навстречу друг другу и встретились через 4 ч. скорость первого автомобиля 60км /ч, второго 70 км/ч. чему равно расстояние между городами?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*4=240 70*4=280 240+280=320 ОТВЕТ:между ними было 320 км
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