Пожалуйста помогите сделать номер 10, 11, 12. плизз❤❤

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Пожалуйста помогите сделать номер 10, 11, 12. плизз❤❤
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10) There is. 11) Наши книги 12) 3 наверное
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