8(5-3х)=6(2-4х)+7 5(х-12)=6(х-10)-х Решите уравнения, пожалуйста.

Математика
8(5-3х)=6(2-4х)+7 5(х-12)=6(х-10)-х Решите уравнения, пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(5-3x)=6(2-4x)+7 40-24x=12-24x+7 -24x+24x=12-7-40 0=-35 Ответ: нет решения. 5(x-12)=6(x-10)-x 5x-60=6x-60-x 5x-6x+x=-60+60 0=0 x-любое Ответ: x€R. (€- принадлежит)
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