Решите номер 23. Есть вложение.

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F'(x0)=tgα=k f'= -6x+4 Получаем: -8,6= -6x+4 6x= 12.6 x= 2,1 Ответ: 1) 2,1
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