Решите номер 4!!!!!,пожалуйста!!!!!!
Английский язык
Решите номер 4!!!!!,пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Do you play football every day? Do you do homework every day? Do you sing every day? Do you dance every day? Do you drive a car? и так далее, здесь же ничего сложного)
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