Решите плеееес!! Изииииии но я не понимаю(9(9(9(
Алгебра
Решите плеееес!! Изииииии но я не понимаю(9(9(9(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С²-10с+25=(с-5)² с²-25=(с-5)*(с+5) 4с+8=2*(2с+4) (с-5)*(с-5)*2*(2с+4)/ (2с+4)*((с-5)*(с+5)=2*(с-5)/(с+5) 2*(7,5-5)/(7,5+5)=5/12,5
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