Решите по химии пожалуйста тестик два теста да 45 баллов. Только правильно. Спасибочки добра вам. ТЕСТ № 1 Щелочные металлы и их соединения 1. Электронное строение внешнего энергетического уровня атомов щелочных металлов: ...
Химия
Решите по химии пожалуйста тестик два теста да 45 баллов. Только правильно. Спасибочки добра вам. ТЕСТ № 1 Щелочные металлы и их соединения 1. Электронное строение внешнего энергетического уровня атомов щелочных металлов: А) …S1 В) …S2P1 Б) …S2 Г) …S2P2 2. Степень окисления щелочных металлов: А) - 1 В) - 2 Б) +1 Г) +2 3. Вид связи в кристалле натрия: А) ковалентная полярная В) ионная Б) ковалентная неполярная Г) металлическая 4. Выберите ряд элементов, относящихся к щелочным металлам: А) Ca, Zn, Cl В) Li, Na, Rb Б) Mg, K, Al Г) Cr, Mn, Co 5. Самый лёгкий щелочной металл: А) Na В) K Б) Li Г) Cs 6. Укажите характеристики, одинаковые для всех щелочных металлов А) число валентных электронов Б) сильные восстановительные свойства В) радиус атома Г) число энергетических уровней в атоме 7. Наиболее ярко выраженные металлические свойства у: А) лития В) калия Б) натрия Г) рубидия 8. Какие щелочные металлы, сгорая на воздухе, образуют оксиды состава R2O? А) Li В) К Б) Na Г) Cs 9. Способ получения натрия и калия: А) алюмотермия В) электролиз Б) магниетермия Г) пиролиз 10. С какими из перечисленных веществ реагируют щелочные металлы: А) S В) H2O Б) Cl2 Г) Fe ТЕСТ № 2 Бериллий, магний и щелочноземельные металлы Электронное строение внешнего энергетического уровня атомов щелочноземельных металлов. А). . . S1 В). . . S2P1 Б). . . S2 Г). . . S2P2 Степень окисления бериллия, магния и щелочноземельных металлов. А) +2 В) +4 Б) - 2 Г) - 4 Вид связи в кристалле бария: А) ковалентная полярная В) металлическая Б) ковалентная неполярная Г) ионная Выберите ряд элементов, относящихся к щелочноземельным металлам: А) Ba, Sr, Ca В) Mg, K, Al Б) Na, K, Li Г) Ca, Mg, Ве Является радиоактивным металлом А) магний В) стронций Б) барий Г) радий В ряду Be → Mg → Ca → Sr → Ba → Ra А) металлические свойства ослабевают Б) металлические свойства усиливаются В) не металлические усиливаются Г) радиусы атомов уменьшаются Наиболее ярко выраженные металлические свойства у: А)Mg B)Ra Б)Ва Г)Са 8. С какими из перечисленных веществ реагируют щелочноземельные металлы: А) S В) H2O Б) Cl2 Г) Fe 9. Где применяется соединения магния MgSO4 А)в машиностроении Б)для получения серной кислоты В)для получения стекла Г)в строительстве 10. Природный мел- это: А) CaSO4 Б) MgSO4 В)CaCO3 Г)ВаSO4
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Тест 1. 1)а 2)б 3)г 4)в 5)б 6)а 7)г 8)а 9)в 10)б,в Тест2. 1)б 2)а 3)в 4)а 5)г 6)б 7)в 8)в,б 9)г 10)в
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