Флазеологизмы со словом сырник

Русский язык
Флазеологизмы со словом сырник
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сырный запах , сырная ловушка , и т.д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Почему белки являются биополимерами!?
Ответить
Русский язык
Слова потребовались человеку для того, чтобы --------. 1.дать имя самому себе и всему ??тоесть в мире 2. называть, именовать всё в мире 3. го...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста!!! 1. Что явилось источником для создания «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина? «Повесть временных лет» «История государств...
Ответить
Физика
Помогите решить задачу по физике 8 класс
Ответить
История
С помощью дополнительных материалов подготовьте рассказ об образе жизни одного из сословий
Ответить