С помощью дополнительных материалов подготовьте рассказ об образе жизни одного из сословий

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Есть 3 сословия. В первое сословие входят - те кто молится(монахи) Они чаще всего не имели права женится и должны были полностью посвятить свою жизнь богослужению. Жить в нищете и отказаться от всех благ.. Но чаще всего 1 сословие распозновалось, как главное... Ведь именно монахи и папа римский, устанавливали божественный порядки и имели связь с Богом.