СРОЧНО!!!ковалентная полярная связь между атомами S2H4 если можно по подробнее

Химия
СРОЧНО!!!ковалентная полярная связь между атомами S2H4 если можно по подробнее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между ними и есть полярная связь, всё верно. Т.к. сера- неМе, о- неМе, между ними возникает полярная ковалентная связь
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