Напишите род число и падеж указанных прилагательных. Голубое небо5: .... Число; ...р??д; ... падеж Яркими звёздами; Свежему ветру; Чёрных туч; О чистом воздухе; Эти тоже так Заранее спасибо
Русский язык
Напишите род число и падеж указанных прилагательных. Голубое небо5: .... Число; ...р??д; ... падеж Яркими звёздами; Свежему ветру; Чёрных туч; О чистом воздухе; Эти тоже так Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот табличка. по ней можно все сделать )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обазначьте суффиксы существительных. Объясните написание выделенных морфем.
Русский язык
Биология
Қазақ тiлi