Напишите род число и падеж указанных прилагательных. Голубое небо5: .... Число; ...р??д; ... падеж Яркими звёздами; Свежему ветру; Чёрных туч; О чистом воздухе; Эти тоже так Заранее спасибо

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Напишите род число и падеж указанных прилагательных. Голубое небо5: .... Число; ...р??д; ... падеж Яркими звёздами; Свежему ветру; Чёрных туч; О чистом воздухе; Эти тоже так Заранее спасибо

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