Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обазначьте суффиксы существительных. Объясните написание выделенных морфем.

Русский язык
Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обазначьте суффиксы существительных. Объясните написание выделенных морфем.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... паромщики(-щик), пасечники (-ник), объездники (-ник), бакенщики (-щик), писцы (-ц). ... рассказов (-ов) паромщиков (-ов), перевозчиков (-ов), бакенщиков (-ов) ... пребыванием (-и) среди природы ... рассказы, прикоснетесь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Нееенннн тнтнтажужкее
Ответить
Биология
Итличия фосоли и пшеницы
Ответить
Қазақ тiлi
Арқылы кең синоним керек оте
Ответить
История
Какую роль выполняет скульптурный декор индуистского храма?
Ответить
Биология
Какое строение имеют позвонки человека
Ответить