Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обазначьте суффиксы существительных. Объясните написание выделенных морфем.
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Спишите, вставляя пропущенные буквы. Обазначьте суффиксы существительных. Объясните написание выделенных морфем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
... паромщики(-щик), пасечники (-ник), объездники (-ник), бакенщики (-щик), писцы (-ц). ... рассказов (-ов) паромщиков (-ов), перевозчиков (-ов), бакенщиков (-ов) ... пребыванием (-и) среди природы ... рассказы, прикоснетесь
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