Какое строение имеют позвонки человека

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Позвоночник – это своего рода опорная ось, стержень тела, обеспечивающая ему статистическую устойчивость и динамическую активность. Если вынуть эту ось, мы не сможем не только передвигаться, но и вообще стоять. Кроме этого, у него есть еще функции:Внутри него находится важнейший центральный орган — спинной мозгК нему крепится весь скелет – череп, конечности, грудная клетка, тазобедренный суставОн обеспечивает правильное расположение всех органов внутри