Помогите сделать доклад про мужского героя!!!СРОЧНО!!!

Гость: Гость:

Герой великой отечественной войны для меня-настоящий,великий,и отважный герой,он дал нам жизнь, без героев отечественной войны,нас бы не было, Русские земли были бы захвачены фашистами, но нет,Русские отбивались от злых фашистов, и они победили их, герои России-это наша слава. ЕСЛИ ТЫ О ВЕТЕРАНАХ