Помогите сделать доклад про мужского героя!!!СРОЧНО!!!
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Помогите сделать доклад про мужского героя!!!СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой великой отечественной войны для меня-настоящий,великий,и отважный герой,он дал нам жизнь, без героев отечественной войны,нас бы не было, Русские земли были бы захвачены фашистами, но нет,Русские отбивались от злых фашистов, и они победили их, герои России-это наша слава. ЕСЛИ ТЫ О ВЕТЕРАНАХ
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