Назовите пять крылатых выражений из басен Крылова и их значения пожалуйста

Гость: Гость:

1) Без драки попасть в большие забияки. ( " слон и моська"). Употребляется по отношению к человеку, стремящемуся добиться незаслуженного признания или славы. 2) В семье не без урода. ( " слон на воеводстве). Употребляется по отношению кокому- либо члену коллектива, выделяющемуся своими отрицательными чертами характера, своим поведением. 3) Огурец с гору("лжец") Употребляется в случаях чрезмерного преувеличения. 4) Демьянова уха (" демьянова уха"). Чрезмерное угащение, что- то настойчиво предлагаемое. 5) От радости в зобу дыханье спёрло(" ворона и лисица") От чувства радости захватывает дух.