Эссе на тему моя свобода заканчивается там где начинается нос моего соседа

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Эссе на тему моя свобода заканчивается там где начинается нос моего соседа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свобода есть у каждого с рождения. Каждый может выбирать куда идти, где работать, что читать. Ты, скажем, купила себе книгу. Это твоя собственность Хочешь читаешь, хочешь пишешь в ней, листы вырываешь Но если ты ею кинешь в другого человека - ты нарушишь его свободу Поэтому твое право свободно распоряжаться своей вещью заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. В этом заключается принцип равновесия. Каждый свободен в той мере, пока он не нарушает чужие интересы. В случае разногласий и конфликта интересов прибегают к положениям указанным в Законе
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