Эссе на тему моя свобода заканчивается там где начинается нос моего соседа

Гость: Гость:

Свобода есть у каждого с рождения. Каждый может выбирать куда идти, где работать, что читать. Ты, скажем, купила себе книгу. Это твоя собственность Хочешь читаешь, хочешь пишешь в ней, листы вырываешь Но если ты ею кинешь в другого человека - ты нарушишь его свободу Поэтому твое право свободно распоряжаться своей вещью заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. В этом заключается принцип равновесия. Каждый свободен в той мере, пока он не нарушает чужие интересы. В случае разногласий и конфликта интересов прибегают к положениям указанным в Законе