ZnCl2-Zn(OH)2-ZnCl2 всеми способами
Химия
ZnCl2-Zn(OH)2-ZnCl2 всеми способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaClZn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Привет! Есть ли у кого дидактические материалы 10 класса по алгебре и начала математического анализа,автор Алимов,сине -фиолетового цвета? Мне нужн...
Математика
Используя переместительные и сочетательное свойства умножения,запиши каждое выражение в виде произведения двух множителей,одним из которых является...
Информатика
1).Переведите число 68 из десятичной в двоичную. 2).Переведите число 771 из десятичной в двоичную. 3).Переведите число 110101 из двоичной в десят...