ZnCl2-Zn(OH)2-ZnCl2 всеми способами

Химия
ZnCl2-Zn(OH)2-ZnCl2 всеми способами
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaClZn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

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