1).Переведите число 68 из десятичной в двоичную. 2).Переведите число 771 из десятичной в двоичную. 3).Переведите число 110101 из двоичной в десятичную. 4).Переведите число 1101001100 из двоичной в десятичную.

Информатика
1).Переведите число 68 из десятичной в двоичную. 2).Переведите число 771 из десятичной в двоичную. 3).Переведите число 110101 из двоичной в десятичную. 4).Переведите число 1101001100 из двоичной в десятичную.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1000100(на 2) 2)1100000011(делили на 2 ) 3)(умножаем на 2) 4)аналогично 3
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