1).Переведите число 68 из десятичной в двоичную. 2).Переведите число 771 из десятичной в двоичную. 3).Переведите число 110101 из двоичной в десятичную. 4).Переведите число 1101001100 из двоичной в десятичную.

Информатика

1).Переведите число 68 из десятичной в двоичную. 2).Переведите число 771 из десятичной в двоичную. 3).Переведите число 110101 из двоичной в десятичную. 4).Переведите число 1101001100 из двоичной в десятичную.

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