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Wie ist dein freund как правильно перевести?
Немецкий язык
Wie ist dein freund как правильно перевести?
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Wie ist dein freund - який твій друг
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