Чем богрянки отличаются от настоящих водорослей ( зелёных и бурых)

Биология
Чем богрянки отличаются от настоящих водорослей ( зелёных и бурых)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Багрянки.  Багрянки относятся к отделу красных водорослей, который, по-другому называется отделом багрянок. Багрянки могут жить на самых глубинах (в отличии от других водорослей), в связи с этим у них есть дополнительные пигменты: красный и синий. Этих пигментов нет ни у зелёных водорослей, ни у бурых. Их бесполое размножение тоже отличается - они размножаются спорами, в то время, как остальные размножаются зооспорами. 
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