Чем богрянки отличаются от настоящих водорослей ( зелёных и бурых)

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Багрянки. Багрянки относятся к отделу красных водорослей, который, по-другому называется отделом багрянок. Багрянки могут жить на самых глубинах (в отличии от других водорослей), в связи с этим у них есть дополнительные пигменты: красный и синий. Этих пигментов нет ни у зелёных водорослей, ни у бурых. Их бесполое размножение тоже отличается - они размножаются спорами, в то время, как остальные размножаются зооспорами.