Помогите решить плиз выручайте 31
Окружающий мир
Помогите решить плиз выручайте 31
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Создатель геоце.. - Коперник. 2. Казачий атаман- Ермак. 3. Русский первопечатник- Федоров.
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