Для школы купили 220 столов и стульев, причем стульев в 9 раз больше, чем столов.Скол??ко в отдельности в отдельности столов и стульев купили?

Математика

Для школы купили 220 столов и стульев, причем стульев в 9 раз больше, чем столов.Скол??ко в отдельности в отдельности столов и стульев купили?

Автор: Гость