Для школы купили 220 столов и стульев, причем стульев в 9 раз больше, чем столов.Скол??ко в отдельности в отдельности столов и стульев купили?

Математика
Для школы купили 220 столов и стульев, причем стульев в 9 раз больше, чем столов.Скол??ко в отдельности в отдельности столов и стульев купили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- cтолы 9x- стулья  х+9х=220 10х=220 х= 220:10 х= 22 стола 220-22= 198 стульев
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