Помогите решить? 1) |7.5|+|5.3| 2)|-12.8|-|-5 1/4| 3)|-|2 1/6|÷|4 1/3| 4)|5.7|*|-2 2/12|
Математика
Помогите решить? 1) |7.5|+|5.3| 2)|-12.8|-|-5 1/4| 3)|-|2 1/6|÷|4 1/3| 4)|5.7|*|-2 2/12|
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) |7.5|+|5.3|=|12.8|
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