Помогите ответить на вопросы : 1. Как защитить общество от преступлений против че??овечества? 2. Когда была принята Всеобщая Декларация прав человека? 3. Каковы ее отличительные характеристики и их значение? 4. Каковы обяза...
Обществознание
Помогите ответить на вопросы : 1. Как защитить общество от преступлений против че??овечества? 2. Когда была принята Всеобщая Декларация прав человека? 3. Каковы ее отличительные характеристики и их значение? 4. Каковы обязанности каждого государства в отношении прав и свобод людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 надо сразиться с ними или поставить забор.3 ну она отличная, храбрая ну я так думаю.4 защищать страну, гордится ей что она у тебя есть, не забывать что она создала всю страну.
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