Сравните данные ниже темы сочинений. Какие из них требуют выразить личное отношение к тому, о чём пишешь? Выпишите их, отметьте слово, которое подчёркивает основную мысль сочинения. Охарактеризуйте записанные предложения по цел...

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Сравните данные ниже темы сочинений. Какие из них требуют выразить личное отношение к тому, о чём пишешь? Выпишите их, отметьте слово, которое подчёркивает основную мысль сочинения. Охарактеризуйте записанные предложения по цели высказывания. 156) помогите плиз)

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