Сравните данные ниже темы сочинений. Какие из них требуют выразить личное отношение к тому, о чём пишешь? Выпишите их, отметьте слово, которое подчёркивает основную мысль сочинения. Охарактеризуйте записанные предложения по цел...
Русский язык
Сравните данные ниже темы сочинений. Какие из них требуют выразить личное отношение к тому, о чём пишешь? Выпишите их, отметьте слово, которое подчёркивает основную мысль сочинения. Охарактеризуйте записанные предложения по цели высказывания. 156) помогите плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Требуют выразить личное отношение: Первое сентября и На уроке математики. Отметь слово : Родная и Интересно. Цель высказывания: Про сентябрь повествовательное, про урок вопросительное.
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