В лесу часто возникают пожары.Еще не успеет растаять снег,а на кочках уже высыхают листья,хвоя,мох.все это очень легко воспламеняется.При пожаре загорается сухой хворост,валежник.С треском горят молодые елочки и сосенки,которые...

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В лесу часто возникают пожары.Еще не успеет растаять снег,а на кочках уже высыхают листья,хвоя,мох.все это очень легко воспламеняется.При пожаре загорается сухой хворост,валежник.С треском горят молодые елочки и сосенки,которые только подрастают.Огонь быстро перебрасывается на ветви взрослых елей и поднимается до самых вершин. 1)Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми.Выпиши это предложение и подчеркни в нем однородные сказуемые.

Автор: Гость