Рахманинов интересные факты

Гость: Гость:

-Первым учителем для Сергея Рахманинова стала мама, которая уже с 4 лет начала учить его музыке. -Во время исполнения произведений композитор не любил посторонние звуки, особенно это касалось кашля и посторонних разговоров. Конечно, он не выражал свое недовольство зрителям, однако при исполнении новых Вариаций мог пропустить некоторые моменты, если в аудитории было шумно. -Композитор постоянно курил. Его внук, основатель фонда Рахманинова, считает, что именно по этой причине Сергея Васильевича настигла болезнь – меланома. -До последних дней своей жизни композитор выступал на сцене, последний его концерт состоялся в 1943 году. Незадолго до смерти он хотел посетить свою Родину, но его не пустили. -Свое последнее произведение Рахманинов написал в 1941 году. Оно называлось «Симфонические танцы».